Тюркоязычные государства создали Совет банковских ассоциаций

Банковские ассоциации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции учредили "Совет банковских ассоциаций тюркоязычных государств".
"Представители банковских ассоциаций тюркоязычных государств (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция) в четверг в Стамбуле провели встречу. В ходе встречи было принято решение о создании "Совета банковских ассоциаций тюркоязычных государств" и подписан соответствующий Меморандум о взаимопонимании", - сообщает Ассоциация банков Азербайджана (АБА).
По информации АБА, к основным направлениям деятельности Совета относятся: расширение предоставления товаров и услуг между странами-членами, движение капитала с организованным финансово-банковским обслуживанием, установление прямых корреспондентских отношений между финансовыми учреждениями тюркоязычных стран, совершенствование инфраструктуры финансовых услуг на основе современных информационных технологий и международных стандартов.
Кроме того, в рамках Совета будет осуществляться анализ финансового и банковского законодательства участников, в том числе нормативных документов, и совместное сотрудничество в области их соответствия международным стандартам, реализация проектов сотрудничества в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.
Как отметили в АБА, заседания Совета будут проводиться один или два раза в год по принципу ротации в стране-члене Совета.
В тот же день состоялось первое заседание Совета. "В ходе заседания обсуждались основные принципы Совета, рабочий язык, выборы президента и вице-президента, организация исполнительного аппарата, назначение исполнительного секретаря", - отмечается в информации.
Президентом Совета избран председатель правления Союза турецких банков, генеральный исполнительный директор и член правления Ziraat Bank Алпаслан Чакар, президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев избран вице-президентом, исполнительным секретарем назначен генеральный секретарь Союза турецких банков Экрем Кескин.
Х.Насирзаде
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