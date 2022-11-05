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Регион 05.11.2022 14:28

Иран не поставлял России ракеты, передал небольшое количество беспилотников до начала военной операции в Украине

Утверждения Запада о поставках в Россию беспилотников верны, однако речь шла о небольших партиях, переданных за несколько месяцев до начала военной операции в Украине, заявил в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Наши отношения с Россией основаны на том, что мы соседи, у нас есть общие интересы. Хотел бы обсудить тот шум, который подняли западные страны, утверждающие, что Иран поставил России ракеты и дроны... Утверждения о ракетах - полностью неверные. Та часть, которая касается дронов, верная: мы передали РФ небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до старта конфликта в Украине", - приводит слова министра агентство "Мехр".

Глава иранского МИД подчеркнул, что у Тегерана есть договоренность с Киевом, что, если у того будут документы, доказывающие, что иранские беспилотники применили в Украине, то эти доказательства передадут Ирану.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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