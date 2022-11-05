Азербайджан получил от Метровагонмаша еще 10 вагонов для Бакметрополитена

ЗАО "Бакинский метрополитен" получил еще 10 вагонов четвертого поколения в рамках контракта с российским ОАО "Метровагонмаш" (входит в группу компаний ЗАО "Трансмашхолдинг", ТМХ).

"Метровагонмаш в октябре отправил в Баку два состава метро по пять вагонов каждый. Эти поезда получены Бакметрополитеном и уже доставлены в Наримановское электродепо. В настоящее время на новых вагонах ведется процесс наладки. После регламентных испытаний и регулировки поезда будут запущены на линию. Новые вагоны заменят старые с истекшим сроком эксплуатации", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Бакметрополитене.

По данным общества, до этого из России в Баку 10 вагонов метро было отправлено в конце сентября текущего года.

"Таким образом, число полученных Бакметрополитеном новых вагонов последнего поколения достигло 115, из них будет сформировано 23 состава", - говорится в сообщении.

Контракт с "Метровагомаш" на изготовление 60 вагонов метро серии 81-765.4Б/766.4Б в составе 12 поездов метро в пятивагонном исполнении был подписан в октябре 2019 года. Договор рассчитан на период с 2020 по 2023 год и предусматривает ежегодную поставку в Азербайджан 20 современных вагонов метро. В июне 2020 года Азербайджан получил первые 20 современных вагонов в рамках подписанного контракта.

В головных вагонах новых поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров и площадки для размещения колясок и велосипедов. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через все вагоны, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Сквозной проход позволяет свободно перемещаться по вагонам, соблюдая социальную дистанцию между пассажирами.

В вагонах метро серии 81-765.4Б/766.4Б установлены системы кондиционирования и вентиляции с обеззараживанием воздуха. Автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-ламп способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе и COVID-19.

Метровагонмаш поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. В настоящее время в Бакинском метрополитене эксплуатируется свыше 300 вагонов метро, изготовленных на МВМ.

Н.Аббасова