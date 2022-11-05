Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp

-Обеспечение критически важных услуг для высоко стратегических энергетическихобъектов в Азербайджане

-Предоставление услуг мирового Производителя Оригинального Оборудования длямеждународного энергетического гиганта

Glensol, дочерняя компания Nobel Energy по эксплуатации месторождений и обслуживанию оборудования, с радостью сообщает, что получила крупный контракт от bp на предоставление значимых услуг по техническому обслуживанию газовых турбин в регионеАзербайджан-Грузия-Турция.

В рамках этого контракта Glensol будет предоставлять важнейшие услуги по техническому обслуживанию всех наземных и офшорных технических средств газотурбинных установок bp в Каспийском море.

Эльдар Мамедзаде, коммерческий директор Nobel Energy, сказал: «Glensol вступила в новую эру стратегического партнерства, став первым местным поставщиком услуг, выполняющим работу всемирно признанного Производителя Оригинального Оборудования для большинства стратегических активов bp в регионе. Glensol надеется выполнить контрактные обязательства на уровне мирового класса и продолжит поддерживать bp – нашего давнего клиента, в текущих и предстоящих проектах.

Это знаменательный момент в истории Glensol, местной компании, которая продемонстрировала твердую приверженность безопасности, постоянному совершенствованию и мировым отраслевым стандартам, став надежным партнером длятакого энергетического гиганта, как bp. Мы благодарны bp за постоянную поддержку в развитии местных возможностей, что позволило таким компаниям, как Glensol, применять свой опыт во все более сложных сферах.

Glensol постоянно инвестирует в свои ресурсы и инфраструктуру, чтобы повысить планку предоставления услуг, что позволило компании стать надежным партнером в реализации важнейших проектов, как на местном, так и на международном уровнях”.