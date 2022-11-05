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Здравоохранение 05.11.2022 16:45

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 27 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,496 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 51 случае заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции зафиксировано два летальных исхода. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 955 человек.

От COVID-19 вылечились 813,254 тыс. (+53 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 287 человек.

За сутки медики провели 1 961 тест на коронавирус против 1 935 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 331,317 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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