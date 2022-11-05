В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 27 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,496 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 51 случае заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции зафиксировано два летальных исхода. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 955 человек.

От COVID-19 вылечились 813,254 тыс. (+53 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 287 человек.

За сутки медики провели 1 961 тест на коронавирус против 1 935 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 331,317 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде