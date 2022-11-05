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Дальнее зарубежье 05.11.2022 16:57

Китай вывел на орбиту спутник связи

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту Земли спутник связи "Чжунсин-19", сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён с космодрома Сичан в 19:50 по Пекинскому времени (в 14:50 мск).

По данным корпорации, выведенный аппарат обладает высокой скоростью передачи сигнала и широким охватом. Он будет обеспечивать связь пользователям в восточной части Китая, Юго-Восточной Азии и большей части Тихого океана.

Планируется, что связь, обеспечиваемая аппаратом, будет использоваться для лучшей коммуникации с судами, курсирующими в Тихом океане, и летательными аппаратами.

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Тэги: КИТАЙ, СВЯЗЬ, СПУТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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