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Оборона 05.11.2022 17:50

Спецназ Азербайджана отработал разведывательные задачи

Спецназ Азербайджана на учениях на южных границах страны выполнил различные разведывательные задачи, используя защитные свойства местности и средства маскировки.

"По сценарию учений, были выведены из строя пункты командного управления, узлы связи условного противника, нейтрализована живая сила, укрывавшаяся на объектах инфраструктуры в населенных пунктах. В ходе учений мобильные группы, преодолев возникшие на пути препятствия, совершили внезапный огневой налет на условные цели", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Основной целью учений, проводимых в дневное и ночное время с учетом боевого опыта, обретенного во второй Карабахской войне, является повышение уровня профессионализма и совершенствование практических навыков спецназа.

Н.Аббасова

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Тэги: СПЕЦНАЗ, УЧЕНИЯ


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