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Финансы 05.11.2022 18:25

SIF планирует в последующие годы привлечь финансирование от АБР и ЕБРР

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отмечает, что Фонда развития предпринимательства (SIF) через несколько лет планирует привлечь финансовые средства от международных финансовых институтов.

«SIF финансирует себя за счет капитала и не имеет непогашенной задолженности. Новые кредиты финансируются за счет погашения основной суммы долга и процентов по кредитам с наступающим сроком погашения, а также за счет собственного капитала фонда. Через несколько лет фонд планирует привлечь некоторое финансирование от международных финансовых институтов, таких как Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)», - отмечается в сообщении агентства,

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», S&P считает ликвидность Фонда адекватной: денежные средства и государственные ценные бумаги составляли около 9% от общих активов на середину 2022 года.

Кроме этого, S&P оценивает капитализацию фонда как высокую

Р.Ахмедов

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Тэги: SIF, ЗАИМСТВОВАНИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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