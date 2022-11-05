SIF планирует в последующие годы привлечь финансирование от АБР и ЕБРР

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отмечает, что Фонда развития предпринимательства (SIF) через несколько лет планирует привлечь финансовые средства от международных финансовых институтов.
«SIF финансирует себя за счет капитала и не имеет непогашенной задолженности. Новые кредиты финансируются за счет погашения основной суммы долга и процентов по кредитам с наступающим сроком погашения, а также за счет собственного капитала фонда. Через несколько лет фонд планирует привлечь некоторое финансирование от международных финансовых институтов, таких как Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)», - отмечается в сообщении агентства,
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», S&P считает ликвидность Фонда адекватной: денежные средства и государственные ценные бумаги составляли около 9% от общих активов на середину 2022 года.
Кроме этого, S&P оценивает капитализацию фонда как высокую
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