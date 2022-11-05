МИД: Киев продолжит принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия

Киев будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия против Украины, заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
«Глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны РФ якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину. Ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения России, которые она использует в войне», - напомнил Николенко в фейсбуке в субботу.
Он подчеркнул, что «иранский министр распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров».
«Украина научена доверять только фактам. Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия», - заявил Николенко.
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