В Азербайджане сняли ограничения на деятельность сервиса TikTok

В Азербайджане сняты временные ограничения на деятельность сервиса TikTok. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта. Как сообщалось ранее, временные ограничения на деятельность сервиса TikTok были применены в Азербайджане с 14 сентября 2022 года. Р.Ахмедов

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