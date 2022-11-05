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Бизнес и законодательство 05.11.2022 20:20

Власти Азербайджана приняли решение по ставкам таможенных пошлин на импорт ряда товаров

Власти Азербайджана продлили на два года – до 31 декабря 2024 года срок действия таможенных льгот на импорт в страну материалов для изготовления медицинских масок.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, соответствующее постановление о продлении действия данных льгот 5 ноября подписал премьер-министр Али Асадов.

В частности, решением кабмина на два года - до 31 декабря 2024 года продлен срок действия нулевой пошлины на импорт материалов для изготовления медицинских масок (ставка по ним составляет 15%).

Кроме этого, импорт в Азербайджан препаратов для травления металлических поверхностей; порошки и пасты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для сварки, состоящие из металла и прочих материалов, до 30 сентября 2027 года будет облагаться нулевой таможенной пошлиной (в настоящее время ставка пошлины составляет 5%).

На аналогичный срок будут применяться также льготы на импорт в Азербайджане проволоки из кремнемарганцовистой стали.

Помимо этого, решением правительства еще на 2 года – до 31 декабря 2024 года – сохранены ставки таможенных пошлин на импорт в Азербайджан шприцов. В частности, импорт шприцов с/без иглами из пластмассы для инсулина объемом не более 1 мл до 2025 года будет облагаться нулевой таможенной ставкой.

Импорт шприцов из пластмассы объемом 1-2 мл будет облагаться таможенной пошлиной в $0,02 за штуку, 2-5 мл - $0,025 за ед., 5-10 мл - $0,03 за ед., 10-20 мл - $0,04 за ед., прочих шприцов - $0,04 за ед.

Данное постановление вступает в силу через 30 дней после опубликования.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАБМИН, ИМПОРТ, ПОШЛИНЫ


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