Боррель считает запуски баллистических ракет КНДР серьезной угрозой

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором от имени Европейского союза осудил недавний пуск Северной Кореей нескольких ракет.
"Эти действия представляют собой опасную эскалацию неоднократных нарушений КНДР резолюций Совета Безопасности ООН. Беспрецедентное количество баллистических ракет, запущенных КНДР в 2022 году, является тревожной иллюстрацией ее намерения продолжать подрыв глобального режима нераспространения. Это создает серьезную угрозу для всех государств и подрывает международный и региональный мир и безопасность", - говорится в коммюнике Борреля, опубликованном в субботу в Брюсселе.
По его словам, действия КНДР требуют решительного и единого ответа со стороны международного сообщества.
"ЕС призывает все государства-члены ООН, особенно членов Совета Безопасности ООН, обеспечить полное выполнение санкций, чтобы предотвратить получение КНДР материалов, сведений и финансов, которые поддерживают ее незаконные оружейные программы", - заявил он.
Он подчеркнул, что КНДР должна немедленно выполнить резолюции Совета Безопасности ООН. Высокий представитель ЕС призвал КНДР немедленно вернуться к полному соблюдению ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, и гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Глава европейской дипломатии выразил от имени ЕС "полную солидарность с Японией и Республикой Корея", отметив, что КНДР должна прекратить агрессивные и дестабилизирующие действия, уважать международное право и возобновить диалог со всеми соответствующими сторонами.
Ранее в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование сообщило, что северокорейские военные провели пуск в сторону Желтого моря нескольких баллистических ракет. Этот пуск ракет, как отметило "Ренхап", произошел в последний день масштабных совместных учений ВВС США и Южной Кореи.
В последние недели КНДР активизировала проведение подобных испытаний ракет.
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