Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Молдовы в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 5 ноября провел встречу с новым послом Молдовы в Азербайджане Александром Есауленко и принял копию его верительных грамот.

Как сообщает МИД Азербайджана, Байрамов и Есауленко обменялись мнения по двусторонней и многосторонней повестке сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой, а также региональной ситуации.

Байрамов отметил наличие эффективной повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой.

Министр также проинформировал Есауленко о новых реалиях, сложившихся на Южном Кавказе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о деятельности Азербайджана по продвижению мирной повестки дня.

Посол, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что будет работать в Азербайджане. Есауленко подчеркнул важность развития отношений между двумя странами в различных сферах, в том числе в экономической, культурной, энергетической, и отметил, что будет работать над дальнейшим развитием отношений стран.

«На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркнули в МИД.

Р.Ахмедов