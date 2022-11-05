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Регион 05.11.2022 21:55

В Украине создадут флот морских дронов – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов.

«Кстати, на следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем», - сказал он в видеообращении в субботу.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ДРОНЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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