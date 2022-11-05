Чтобы разминировать всю Луганскую область, необходимо не менее 10 лет

На полное разминирование территории временно оккупированной Луганской области, понадобится не менее 10 лет, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Чтобы разминировать всю территорию области понадобится около 10 лет, не меньше. В первую очередь мы (…) будем акцентировать внимание на главных магистральных дорогах, критической инфраструктуре, которая позволит подключить людям газ и воду", - сказал Гайдай в эфире национального телемарафона в субботу.

Он отметил, что разминирование осложнятся обстрелами российских войск.

По его словам, многие страны согласились предоставить помощь со специалистами и техникой, в частности Хорватия.