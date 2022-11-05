Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.11 $/bbl +/- WTI 92.61 +4.44 Brent 98.57 +3.90

Регион 05.11.2022 22:23

Чтобы разминировать всю Луганскую область, необходимо не менее 10 лет

На полное разминирование территории временно оккупированной Луганской области, понадобится не менее 10 лет, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Чтобы разминировать всю территорию области понадобится около 10 лет, не меньше. В первую очередь мы (…) будем акцентировать внимание на главных магистральных дорогах, критической инфраструктуре, которая позволит подключить людям газ и воду", - сказал Гайдай в эфире национального телемарафона в субботу.

Он отметил, что разминирование осложнятся обстрелами российских войск.

По его словам, многие страны согласились предоставить помощь со специалистами и техникой, в частности Хорватия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА. ЛУГАНСК, РАЗМИНИРОВАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az