Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.11 $/bbl +/- WTI 92.61 +4.44 Brent 98.57 +3.90

Регион 05.11.2022 22:55

Подоляк: с Ираном нужно действовать более жестко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в случае с Ираном необходимо вводить не только санкции и эмбарго, а действовать более "жестко".

"Нужно подходить более жестко к таким странам, как Иран. Обращая внимание на то, что они нарушают: абсолютно конкретно убивают своих людей на улицах, которые протестуют против абсолютно тоталитарного режима. (…) Они финансируют или поставляют оружие РФ (…)", - сказал Подоляк в эфире национального телемарафона в субботу.

"Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго (…). Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может государство, которое финансирует террористические группировки и государства - делать безнаказанно это дальше", - отметил советник главы ОП.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОДОЛЯК, ИРАН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az