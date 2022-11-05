Подоляк: с Ираном нужно действовать более жестко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в случае с Ираном необходимо вводить не только санкции и эмбарго, а действовать более "жестко".

"Нужно подходить более жестко к таким странам, как Иран. Обращая внимание на то, что они нарушают: абсолютно конкретно убивают своих людей на улицах, которые протестуют против абсолютно тоталитарного режима. (…) Они финансируют или поставляют оружие РФ (…)", - сказал Подоляк в эфире национального телемарафона в субботу.

"Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго (…). Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может государство, которое финансирует террористические группировки и государства - делать безнаказанно это дальше", - отметил советник главы ОП.