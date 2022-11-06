Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.11 $/bbl +/- WTI 92.61 +4.44 Brent 98.57 +3.90

Дальнее зарубежье 06.11.2022 09:00

Международная конференция ООН по климату начинается в Египте

Международная конференция ООН по климату (СОР27) начинает работу в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Ожидается, что в ходе саммита страны-участницы представят обновленные планы сокращения выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 года роста общемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР27 проходит с 6 по 18 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, ООН


Похожие новости


СБ ООН осудил атаку террористов на храмы в Египте, призвал все страны сотрудничать с Каиром для наказания виновных В ООН настаивают на освобождении трех оппозиционных египетских активистов Пан Ги Мун призывает расследовать гибель 37 заключенных в Египте Пан Ги Мун надеется на мирное преодоление политического кризиса в Египте Омбудсмен ООН предостерегает власти Египта от применения чрезмерной силы против митингующих В ООН обеспокоены решением президента Египта расширить свои полномочия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az