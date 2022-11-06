Международная конференция ООН по климату начинается в Египте

Международная конференция ООН по климату (СОР27) начинает работу в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Ожидается, что в ходе саммита страны-участницы представят обновленные планы сокращения выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 года роста общемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР27 проходит с 6 по 18 ноября.