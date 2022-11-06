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Дальнее зарубежье 06.11.2022 09:30

США призывают Украину публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией

США в частном порядке предлагают Киеву продемонстрировать, что он открыт для переговоров с Москвой по вопросам урегулирования конфликта, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Они утверждают, что "призыв администрации Байдена не означает, что она хочет усадить Украину за стол переговоров, это является продуманной попыткой обеспечить Киеву поддержку других стран, избиратели в которых опасаются продолжения войны долгие годы", пишет издание.

"Усталость от Украины - это реальная вещь для некоторых наших партнеров", - цитирует газета слова неназванного американского чиновника.

Оно отмечает, что контакты США с партнерами показали сложность позиции американской администрации, которая публично обещает поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", направляя на эти цели огромные средства в условиях, когда конфликт уже нанес большой ущерб мировой экономике.

Заявления Киева об отказе от переговоров "вызвали обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где влияние конфликта на цены на продовольствие и топливо ощущается наиболее остро", говорится в публикации.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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