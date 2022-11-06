В Мексике собрали мозаику из 20 тыс. буханок хлеба и установили рекорд Гиннеса

Мексиканские пекари собрали 20 689 буханок хлеба и сделали из них самую большую в мире хлебную мозаику площадью 206 м. Об этом сообщает агентство United Press International со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.
Команда из пяти пекарей из муниципалитета Сакатлан, Пуэбла, установила рекорд по изготовлению самой большой в мире хлебной мозаики для Диа-де-лос-Муэртос, мексиканского Дня мертвых.
Мозаика представляла собой изображение Ла Катрины, традиционной фигуры скелета, связанной с праздником.
Книга рекордов Гиннесса сообщила, что пекарям потребовалось две недели, чтобы испечь весь хлеб, участвовавший в мозаике.
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