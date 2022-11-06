Испанская полиция накрыла крупнейшую в истории партию марихуаны стоимостью 64 млн евро

Полиция в Испании обнаружила крупнейшую партию марихуаны, ее стоимость оценивается в 64 млн евро, сообщает Sky News.

Силовики полагают, что 32-тонная партия - крупнейшая, когда-либо перехваченная в стране, а возможно, и в мире. Этот объем эквивалентен 1,1 млн растений.

В ходе операции были также арестованы девять мужчин и 11 женщин. По данным полиции, злоумышленники отправляли наркотики в другие районы Испании, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Бельгию.