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Дальнее зарубежье 06.11.2022 11:00

Испанская полиция накрыла крупнейшую в истории партию марихуаны стоимостью 64 млн евро

Полиция в Испании обнаружила крупнейшую партию марихуаны, ее стоимость оценивается в 64 млн евро, сообщает Sky News.

Силовики полагают, что 32-тонная партия - крупнейшая, когда-либо перехваченная в стране, а возможно, и в мире. Этот объем эквивалентен 1,1 млн растений.

В ходе операции были также арестованы девять мужчин и 11 женщин. По данным полиции, злоумышленники отправляли наркотики в другие районы Испании, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Бельгию.

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Тэги: ИСПАНИЯ, МАРИХУАНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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