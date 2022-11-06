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Оборона 06.11.2022 11:37

Азербайджанские военные прошли курсы подготовки морского спецназа

Выпуск военнослужащих, прошедших курсы подготовки морского спецназа, состоялся в воинской части ВМФ Азербайджана при участии министра обороны страны генерал-полковника Закира Гасанова, сообщили в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.

«Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередной церемонии выпуска «Базового курса морских коммандос» и «Подводного спецназа-штурмовика», состоявшейся в воинской части ВМФ», - говорится в сообщении военного ведомства.

По словам министра, данные курсы благотворно отразятся на совершенствовании индивидуальных навыков морских пехотинцев и спецназовцев.

Реформы, проведенные после Второй Карабахской войны 2020 года, способствовали формированию профессиональной армии, приводится в пресс-релизе Минобороны оценка Гасановым преобразований в Вооруженных силах Азербайджана.

Он поблагодарил турецких офицеров и весь состав за высокий уровень организации и проведения курсов, в которых также задействованы профессиональные турецкие инструкторы.

Выпускникам вручили сертификаты, группа отличившихся на курсах военнослужащих и инструкторов была награждена почетными грамотами и ценными подарками. Министр обороны вручил сертификат «К бою готов» командиру подразделения, успешно прошедшего оценивание второго уровня (NEL-2) НАТО по «Воспрещению действий в море», организованному в Турции.

После окончания церемонии выпуска Гасанов понаблюдал за тактико-специальными занятиями морского спецназа и показательными выступлениями водолазов подразделений подводной атаки и подводной обороны, отметили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, ВМС, СПЕЦНАЗ, МИНОБОРОНЫ


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