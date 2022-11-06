Суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые с конца июля не превысил 5 тысяч

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с конца июля и составил более 4,5 тыс. случаев, скончались 62 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 4 566 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 457 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,5%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 26 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 20 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 тыс. 617 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 тыс. 51. Количество заболевших за сутки впервые с конца июля опустилось ниже 5 тыс. человек и стало минимальным с 19 июля.

За минувшие сутки скончались 62 человека, накануне сообщалось о 67 умерших. Число умерших за сутки также продолжает снижаться.

"Выздоровели за сутки 5 735 человек, или на 26,7% меньше в сравнении с 5 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 463 тыс. 850 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 тыс. 588 умерших и 20 млн 855 тыс. 333 выздоровевших.