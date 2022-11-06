Танзанийский пассажирский самолет рухнул в озеро Виктория

Пассажирский самолет ATR-42-500 танзанийской авиакомпании Precision Air в воскресенье рухнул в озеро Виктория, сообщает Tanzania Business Insight. По имеющимся данным, на борту самолета находились 49 пассажиров и четыре человека - экипаж. Идет поисково-спасательная операция, никакие детали пока неизвестны. Самолет совершал перелет из столицы Танзании Дар-эс-Салама в город Мванзу.

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