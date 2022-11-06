Брюссель призвал Белград и Приштину воздержаться от нагнетающих напряженность действий

Обострение между Приштиной и Белградом способно подорвать безопасность на Западных Балканах, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"Недавние события (...) ставят под угрозу многолетнюю сложную работу и достижения в рамках диалога между Белградом и Приштиной при содействии ЕС, и подрывают ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами", - говорится в опубликованном в воскресенье в Брюсселе коммюнике главы дипломатии ЕС.
"Европейский союз призывает стороны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут привести к дальнейшей напряженности. Выход косовских сербов из косовских институтов не является решением нынешних споров. Это может привести к дальнейшей эскалации напряженности на местах", - отметил Боррель.
Он указал на то, что представителям Белграда и косовских сербов необходимо соблюдать обязательства в рамках диалога и вернуться в косовские институты для выполнения своих обязанностей, в том числе в полиции, судебных органах и местных органах власти.
В то же время, заявил Боррель, ЕС вновь призывает Приштину "без промедления соблюдать свои обязательства". "Это означает немедленное продление процесса перерегистрации транспортных средств и прекращение любых карательных мер в отношении держателей номеров (с сербскими литерами) КМ. Вопрос с номерными знаками может быть решен сторонами в рамках диалога", - отметил глава европейской дипломатии.
Высокий представитель ЕС также призвал Приштину немедленно "начать шаги по созданию ассоциации/сообщества муниципалитетов с сербским большинством". По словам Борреля, создание ассоциации/сообщества "является юридическим обязательством для Косово". Он считает, что дальнейшее невыполнение этого обязательства подрывает принцип верховенства права и наносит ущерб репутации и авторитету Приштины.
"Стороны несут ответственность за обеспечение мира и стабильности. Любые действия, такие как поджоги автомобилей или запугивающая риторика, которые могут привести к напряженности, неприемлемы и вызовут соответствующую реакцию международного сообщества", - предупредил глава дипломатии ЕС.
В связи с позицией местных властей по номерным знакам автомобилей на территории края, сербские представители в органах местного самоуправления Косово в субботу приняли решение о выходе из всех властных структур - парламента, правительства, органов юстиции, полиции и местных администраций края.
Новые меры, касающиеся перерегистрации автомобилей, вступили в силу в автономном крае Косово и Метохия с 1 ноября.
В соответствии с новыми правилами владельцев автомобилей с сербскими номерами Косово и Метохии (с литерами КМ) сначала будут предупреждать, а затем штрафовать на сумму в 150 евро. С 21 апреля будущего года на территории края можно будет перемещаться на автомобилях лишь с номерами так называемой "Республики Косово" (с литерами RKS).
В Белграде заявили, что не будут следовать этим правилам. Не намерены соблюдать новые правила и сербы, проживающие на севере края.
Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков власти в Приштине приняли 31 июля, после чего в крае начались акции протеста, вследствие чего реализация этого решения была отложена.
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