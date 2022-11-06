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Дальнее зарубежье 06.11.2022 14:15

Спасены 15 пассажиров рухнувшего в озеро Виктория самолета

Не менее 15 человек, находившихся на борту рухнувшего в озеро Виктория танзанийского пассажирского самолета ATR 42-500, удалось спасти, сообщает в воскресенье танзанийская телерадиокомпания ТВС.

О судьбе остальных пока не сообщается.

На борту самолета находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа.

Самолет, вылетевший из столицы Танзании Дар-эс-Салама в город Мванзу, потерпел крушение при совершении промежуточной посадки в аэропорту города Букоба, который находится на берегу озера Виктория. Крушение произошло из-за неблагоприятных погодных условий - в момент трагического происшествия в районе была штормовая погода, шел сильный дождь.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

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Тэги: ТАНЗАНИЯ, АВИАКАТАСТРОФА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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