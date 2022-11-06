Из-за неполадок отложен запуск американского космического корабля Cygnus к МКС

Запуск грузового космического корабля Cygnus американской компании Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в воскресенье, был отменен за 11 минут до старта в связи с возникшими неполадками в центре управления полетами, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Пуск корабля с помощью ракеты-носителя Antares перенесен на сутки.
Теперь его планируется осуществить в понедельник в 05:27 по времени Восточного побережья США (в 14:57 по бакинскому времени) с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.
Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 9 ноября.
Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.
Запуск будет проведен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.
Это уже 18-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.
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