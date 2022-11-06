Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб

Российский нападающий Александр Овечкин стал автором рекорда по количеству голов за одну команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на воскресенье по московскому времени капитан "Вашингтона" поразил ворота "Аризоны" и довел до 787 число голов за столичную команду, с которой связана вся карьера Овечкина в НХЛ.
Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Горди Хоу, который забросил 786 шайб за "Детройт". Цвета этой команды Хоу защищал с 1946 по 1971 год.
Общее же число голов Хоу в НХЛ составляет 801 – второй показатель за всю историю лиги. Самым результативным игроком НХЛ в настоящий момент является канадец Уэйн Гретцки, 894 гола. Овечкин – на третьем месте.
Между тем, гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Аризоной" в домашнем матче со счетом 2:3 (0:0, 1:0, 1:3).
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