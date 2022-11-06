Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.11 $/bbl +/- WTI 92.61 +4.44 Brent 98.57 +3.90

Спорт 06.11.2022 16:50

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб

Российский нападающий Александр Овечкин стал автором рекорда по количеству голов за одну команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на воскресенье по московскому времени капитан "Вашингтона" поразил ворота "Аризоны" и довел до 787 число голов за столичную команду, с которой связана вся карьера Овечкина в НХЛ.

Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Горди Хоу, который забросил 786 шайб за "Детройт". Цвета этой команды Хоу защищал с 1946 по 1971 год.

Общее же число голов Хоу в НХЛ составляет 801 – второй показатель за всю историю лиги. Самым результативным игроком НХЛ в настоящий момент является канадец Уэйн Гретцки, 894 гола. Овечкин – на третьем месте.

Между тем, гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Аризоной" в домашнем матче со счетом 2:3 (0:0, 1:0, 1:3).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СПОРТ, ХОККЕЙ, РЕКОРД


Похожие новости


Определился обладатель Кубка Гагарина Азербайджанские команды по хоккею на траве готовятся к клубным Чемпионатам Европы

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az