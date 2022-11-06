Спасены 26 пассажиров рухнувшего в озеро Виктория самолета

Не менее трех человек, находившихся на борту рухнувшего в озеро Виктория танзанийского пассажирского самолета ATR 42-500, погибли, 26 человек удалось спасти, сообщает в воскресенье Sky News.
О судьбе остальных пока не сообщается.
На борту самолета находились более 40 пассажиров и членов экипажа.
Самолет, вылетевший из столицы Танзании Дар-эс-Салама в город Мванзу, потерпел крушение при совершении промежуточной посадки в аэропорту города Букоба, который находится на берегу озера Виктория. Крушение произошло из-за неблагоприятных погодных условий - в момент трагического происшествия в районе была штормовая погода, шел сильный дождь.
Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.
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