Спасены 26 пассажиров рухнувшего в озеро Виктория самолета

Не менее трех человек, находившихся на борту рухнувшего в озеро Виктория танзанийского пассажирского самолета ATR 42-500, погибли, 26 человек удалось спасти, сообщает в воскресенье Sky News.

О судьбе остальных пока не сообщается.

На борту самолета находились более 40 пассажиров и членов экипажа.

Самолет, вылетевший из столицы Танзании Дар-эс-Салама в город Мванзу, потерпел крушение при совершении промежуточной посадки в аэропорту города Букоба, который находится на берегу озера Виктория. Крушение произошло из-за неблагоприятных погодных условий - в момент трагического происшествия в районе была штормовая погода, шел сильный дождь.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.