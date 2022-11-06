США надеются на сохранение конструктивных отношений стран Центральной Азии с Россией

США желают, чтобы между странами Центральной Азии складывались позитивные отношения с Россией, заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.
"США хотят, чтобы у Центральной Азии были позитивные, конструктивные отношения с Россией. Потому что существует длительная история между народами этого региона и Россией. Но я также знаю, что народы этого региона испытывают все больше давление в течение этого конфликта между Россией и Украиной", - сказал Лу на пресс-конференции в воскресенье в посольстве США в Туркменистане.
Он отметил, что санкции США, введенные в адрес России, "не направлены на народы Центральной Азии". "Мы работаем с правительством Туркменистана для того, чтобы бизнес и предприятия в Туркменистане ощутили на себе как можно меньше эффекта этого санкционного режима", - сказал Лу.
"Риски для туркменской экономики очень маленькие, у вас нет большого сотрудничества в области обороны с Россией и (вы) не делаете бизнеса с российскими олигархами. Но могут быть сложности с банковскими операциями с Россией", - заявил он.
При этом Лу заверил в надежности США как партнера. "Нет никакого давления с нашей стороны по политическим или по военным вопросам. Мы оказываем огромное уважение политике Туркменистана - позитивного нейтралитета", - сказал он.
Лу также заметил, что никогда не видел в Туркменистане более динамичного периода, чем в последнее время.
Он привел в пример революцию в Кыргызстане два года назад, январские события 2022 года в Казахстане, конфликт в Горном Бадахшане в мае-июне, ситуацию в Каракалпакстане, отметив, что Туркменистан "выглядит как остров стабильности".
"Именно принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности государств сейчас критично важны как для региона в целом, так на глобальном уровне", - сказал помощник госсекретаря.
Дипломат сообщил, что в понедельник состоится его встреча с представителями госструктур Туркменистана, при этом не уточнив, каких именно.
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