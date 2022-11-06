Десятки человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Сеуле

Не менее 30 человек получили травмы в воскресенье, когда в Сеуле поезд сошел с рельсов, сообщает "Ренхап".

По данным компании "Корейские железные дороги", на которые ссылается агентство, шесть вагонов поезда сошли с рельсов при подъезде к одной из станций в центральной части Сеула. В поезде в момент аварии находились 275 пассажиров.

На месте происшествия работают медики и спасатели.