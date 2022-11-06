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Дальнее зарубежье 06.11.2022 19:30

Глава ЕК пообещала Украине новый пакет помощи на 18 млрд евро на нужды 2023 года

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в телефонном разговоре украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что на днях предложит пакет финансирования для Украины на сумму до 18 млрд евро.

"Основное внимание было уделено вопросам обеспечения финансовой поддержки Украины в ближайшие месяцы", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе по итогам разговора в воскресенье.

"Председатель фон дер Ляйен сообщила президенту Зеленскому, что на предстоящей неделе она предложит существенный финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро, что внесет значительный вклад в покрытие потребностей Украины в финансировании на 2023 год", - говорится в документе.

В нем отмечается, что поддержка в виде "очень льготных долгосрочных кредитов" будет способствовать реформам Украины и ее продвижению к членству в ЕС.

Также сообщается, что "финансовый пакет ЕС должен сопровождаться аналогичной поддержкой со стороны других крупных доноров".

Кроме того, фон дер Ляйен "подтвердила текущую работу ЕС по оказанию немедленной гуманитарной помощи Украине, особенно зимой".

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Тэги: ЕС, ЕК, УКРАИНА


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