В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 37%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 37 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 533, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 27 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 37%.

За минувшие сутки умерли двое больных COVID-19 - столько же, сколько и накануне.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 957 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 289 человек (+35 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 287 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 825 тестов на коронавирус против 1 тыс. 961 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 333 тыс. 142 теста на COVID-19.

Р.Керимов