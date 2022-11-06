В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 37%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 37 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 533, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 27 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 37%.
За минувшие сутки умерли двое больных COVID-19 - столько же, сколько и накануне.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 957 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 813 тыс. 289 человек (+35 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 287 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 825 тестов на коронавирус против 1 тыс. 961 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 333 тыс. 142 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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