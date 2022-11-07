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Оборона 07.11.2022 08:58

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении в воскресенье вечером на границе двух стран.


"ВС Армении с 19:35 до 21:50 6 ноября обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Безирхана Кельбаджарского района со свои позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечерского района. Обстрел велся из стрелкового оружия различного калибра", - сообщает оборонное ведомство.


По информации Минобороны, подразделениями азербайджанской армии "были предприняты адекватные ответные меры".


Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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