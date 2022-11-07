Байрамов начал визит в США

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в США, сообщает внешнеполитическое ведомство. "Визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Вашингтон начался 6 ноября. В рамках визита по инициативе и участии госсекретаря США Энтони Блинкена планируется встреча Байрамова с министром иностранных дел Армении", - сообщает МИД. Н.Аббасова

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