Главы МИД Азербайджана, Армении и госсекретарь США проведут встречу 7 ноября в Вашингтоне

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и госсекретаря США состоится в понедельник, 7 ноября, в Вашингтоне.
"По инициативе американской стороны 7 ноября в Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - сообщает пресс-служба МИД Армении в понедельник.
5 ноября Байрамов сообщил, что на встрече с Мирзояном и Блинкеном планирует обсудить мирный договор между Баку и Ереваном.
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