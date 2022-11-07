Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном о маршрутах транспортировки нефти

Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном по вопросам транспортировки нефти и диверсификации маршрутов, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе казахстанского Минэнерго.
"В настоящее время министерством энергетики совместно АО НК "КазМунайГаз" прорабатываются дополнительные маршруты транспортировки нефти в экспортных направлениях. В частности рассматриваются маршруты транспортировки нефти в направлении Азербайджана (Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан, Актау-Баку-Супса, Актау-Баку-Батуми)", - отметили в пресс-службе.
"В настоящее время Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) является самым экономически эффективным маршрутом транспортировки нефти на экспорт для казахстанских грузоотправителей. Рассмотрение развития дополнительных маршрутов будет зависеть от их потенциала, экономической целесообразности и других сопутствующих, в том числе и технических факторов, а также с учетом роста добычи нефти в Казахстане", - пояснили в ведомстве.
В конце октября заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов сообщал, что страна ждет от Казахстана гарантированные объемы нефти для прокачки по нефтепроводу Баку-Супса.
Летом заместитель председателя правления по экономике и финансам "КазМунайГаза" Даурен Карабаев говорил, что Казахстан ведет переговоры о транспортировке нефти через Азербайджан. Он уточнял, что потенциально использованы могут быть трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса.
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