Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.11 $/bbl +/- WTI 92.61 +4.44 Brent 98.57 +3.90

ТЭК 07.11.2022 10:02

Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном о маршрутах транспортировки нефти

Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном по вопросам транспортировки нефти и диверсификации маршрутов, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе казахстанского Минэнерго.

"В настоящее время министерством энергетики совместно АО НК "КазМунайГаз" прорабатываются дополнительные маршруты транспортировки нефти в экспортных направлениях. В частности рассматриваются маршруты транспортировки нефти в направлении Азербайджана (Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан, Актау-Баку-Супса, Актау-Баку-Батуми)", - отметили в пресс-службе.

"В настоящее время Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) является самым экономически эффективным маршрутом транспортировки нефти на экспорт для казахстанских грузоотправителей. Рассмотрение развития дополнительных маршрутов будет зависеть от их потенциала, экономической целесообразности и других сопутствующих, в том числе и технических факторов, а также с учетом роста добычи нефти в Казахстане", - пояснили в ведомстве.

В конце октября заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов сообщал, что страна ждет от Казахстана гарантированные объемы нефти для прокачки по нефтепроводу Баку-Супса.

Летом заместитель председателя правления по экономике и финансам "КазМунайГаза" Даурен Карабаев говорил, что Казахстан ведет переговоры о транспортировке нефти через Азербайджан. Он уточнял, что потенциально использованы могут быть трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, НЕФТЬ, ТРАНСПОРТИРОВКА


Похожие новости


Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном о вариантах транспортировки нефти Казахстан ведет переговоры о транспортировке нефти через Азербайджан - замглавы КМГ SOCAR и «QazaqGaz» намерены сотрудничать в сфере добычи углеводородов в Казахстане Алиев: Азербайджан и Казахстан - не только стратегические партнеры, но и союзники Товарооборот Азербайджана и Казахстана может достичь $1 млрд - Токаев КТЖ поможет в расширении Бакинского морпорта в рамках Транскаспийского маршрута

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az