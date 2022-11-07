Военнослужащий МВД Азербайджана подорвался на противопехотной мине на освобожденных территориях

Военнослужащий МВД Азербайджана подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей на освобожденных территориях, сообщают азербайджанские СМИ. "В результате взрыва военнослужащий получил ранения и был немедленно госпитализирован", - отмечают издания. Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».