Число случаев COVID-19 в мире превысило 632,6 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 632 млн 616 тыс. 148, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 600 тыс. 601 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 97 млн 741 тыс. 764 и 1 млн 72 тыс. 594.
Индия - 44 млн 661vтыс. 504 и 530 тыс. 509.
Франция - 37 млн 140 тыс. 238 и 158 тыс. 317 (данные на утро субботы).
Бразилия - 34 млн 849 тыс. 63 и 688 тыс. 332 (данные на утро субботы).
Германия - 35 млн 823 тыс. 771 и 154 тыс. 535 (данные на утро субботы).
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 847,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 276 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 тыс. 397, в Бразилии - 3 тыс. 186, в Германии - 1 тыс. 831.
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