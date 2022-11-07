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Дальнее зарубежье 07.11.2022 15:30

Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории

Президент Финляндии Саули Ниинстё (Sauli Niinisto) заявил, что страна не планирует размещать на своей территории ядерное оружие.

"После вступления в альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию, и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам", - сказал он в понедельник на открытии курсов по национальной обороне, сообщает портал Yle.

По его словам, "ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО, однако эти силы являются инструментом профилактики, а не самоцелью".

Ниинистё отметил, что "ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда не следует вести".

Говоря о ситуации на Украине, Ниинисте заявил, что "войне не видно конца, и ни одна из сторон не идет на компромисс в отношении своих исходных позиций".

"Финляндия будет помогать Украине так долго, как это потребуется. Однако опасно, что разговоры о войне становятся обыденным делом", - отметил глава государства.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АТОМ, ОРУЖИЕ


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