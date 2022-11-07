Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории

Президент Финляндии Саули Ниинстё (Sauli Niinisto) заявил, что страна не планирует размещать на своей территории ядерное оружие.
"После вступления в альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию, и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам", - сказал он в понедельник на открытии курсов по национальной обороне, сообщает портал Yle.
По его словам, "ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО, однако эти силы являются инструментом профилактики, а не самоцелью".
Ниинистё отметил, что "ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда не следует вести".
Говоря о ситуации на Украине, Ниинисте заявил, что "войне не видно конца, и ни одна из сторон не идет на компромисс в отношении своих исходных позиций".
"Финляндия будет помогать Украине так долго, как это потребуется. Однако опасно, что разговоры о войне становятся обыденным делом", - отметил глава государства.
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