Apple ждет сокращения поставок iPhone из-за ковид-ограничений на заводе Foxconn

Тайваньская Foxconn Technology Group ухудшила собственный прогноз на четвертый квартал из-за недельного локдауна на заводе в Чжэнчжоу. Apple, поставщиком которой является компания, уже подтвердила, что ожидает снижения поставок смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
"Мы ожидаем, что поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, окажутся меньше, чем прогнозировалось ранее, а клиентам придется дольше ждать, чтобы получить новые продукты", - предупредила Apple.
О введении семидневного карантина в районе Чжэнчжоу, в котором расположен завод Foxconn, стало известно 2 ноября.
Foxconn заявила, что сотрудничает с властями Китая в борьбе с коронавирусом. Сейчас ее завод в Чжэнчжоу работает, но не на полную мощность.
Выручка Foxconn в октябре достигла 776,58 млрд новых тайваньских долларов ($24,26 млрд), что на 41% больше, чем в октябре 2021 года, но на 5,6% меньше показателя сентября.
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