За $1 млн в Москве можно купить 38 кв. м элитной недвижимости против 60 кв. м годом ранее

Сейчас в Москве можно купить за $1 млн 38 кв. м элитной недвижимости против 60 кв. м годом ранее, подсчитали в NF Group.
Авторы обзора отмечают, что в отдельно взятых районах Москвы из-за сильного отличия цен различается количество "квадратов", которые можно приобрести за $1 млн. "Индекса миллиона" отслеживает ситуацию на первичном рынке Москвы.
По данным аналитиков, максимальное изменение показателя зафиксировано в районах Плющиха и Чистые пруды. В обеих локациях количество кв. м сократилось на 59%. По итогам сентября за условный $1 млн на Плющихе доступен только 31 кв. м против 76 кв. м в прошлом году за счет существенной динамики цены до значения 1,8 млн рублей за кв. м (+92% за год).
Средневзвешенная цена предложения на Чистых прудах показала практически аналогичный прирост в размере 91% за год - на конец сентября стоимость кв. м составляла 2,2 млн рублей, а за $1 млн возможно было приобрести 26 кв. м.
Наиболее бюджетными районами столицы стали Даниловский и Филевский Парк, где за условный $1 млн доступно 75 кв. м и 98 кв. м соответственно. Среди уже традиционных районов элитного рынка больше всего квадратных метров можно приобрести в районе Дорогомилово - 66 кв. м против 76 кв. м в прошлом году.
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