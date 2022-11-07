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04.11 $/bbl +/- WTI 92.61 +4.44 Brent 98.57 +3.90

Регион 07.11.2022 16:35

За $1 млн в Москве можно купить 38 кв. м элитной недвижимости против 60 кв. м годом ранее

Сейчас в Москве можно купить за $1 млн 38 кв. м элитной недвижимости против 60 кв. м годом ранее, подсчитали в NF Group.

Авторы обзора отмечают, что в отдельно взятых районах Москвы из-за сильного отличия цен различается количество "квадратов", которые можно приобрести за $1 млн. "Индекса миллиона" отслеживает ситуацию на первичном рынке Москвы.

По данным аналитиков, максимальное изменение показателя зафиксировано в районах Плющиха и Чистые пруды. В обеих локациях количество кв. м сократилось на 59%. По итогам сентября за условный $1 млн на Плющихе доступен только 31 кв. м против 76 кв. м в прошлом году за счет существенной динамики цены до значения 1,8 млн рублей за кв. м (+92% за год).

Средневзвешенная цена предложения на Чистых прудах показала практически аналогичный прирост в размере 91% за год - на конец сентября стоимость кв. м составляла 2,2 млн рублей, а за $1 млн возможно было приобрести 26 кв. м.

Наиболее бюджетными районами столицы стали Даниловский и Филевский Парк, где за условный $1 млн доступно 75 кв. м и 98 кв. м соответственно. Среди уже традиционных районов элитного рынка больше всего квадратных метров можно приобрести в районе Дорогомилово - 66 кв. м против 76 кв. м в прошлом году.

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, НЕДВИЖИМОСТЬ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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