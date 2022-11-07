Литовский завод удобрений Lifosa планирует частично возобновить работу в декабре

Завод фосфорных удобрений Lifosa (Литва), входящий в "Еврохим" и приостановивший деятельность из-за западных санкций, планирует начать производство удобрений в первую неделю декабря на пониженной мощности, говорится в сообщении Lifosa.
По информации компании, решение о возобновлении производства было принято после достижения временной договоренности с временным администратором завода о закупке необходимого сырья.
Ранее временный администратор предприятия Римвидас Ваштакас говорил, что производство может быть возобновлено в середине ноября.
Производитель фосфорных удобрений Lifosa 10 апреля приостановил деятельность после того, как Евросоюз 9 марта ввел санкции против теперь уже бывшего бенефициара предприятия, российского бизнесмена Андрея Мельниченко. "Еврохим" 10 марта сообщил, что 9 марта Мельниченко перестал быть его бенефициаром, а также вышел из совета директоров.
С 24 мая на литовском предприятии действует временный администратор Financu guru, задача которого - обеспечить работу завода без нарушения международных санкций. В начале августа завод возобновил работу после четырехмесячного простоя, а в сентябре вновь приостановил из-за нехватки одного из основных видов сырья - аммиака - и резкого подорожания природного газа.
В середине октября временный администратор компании одобрил назначение главой Lifosa бывшего топ-менеджера "Еврохима" Андрея Савчука.
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