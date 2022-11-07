Украина с начала сельхозгода экспортировала 14,3 млн т зерна

Украина с начала 2022/2023 сельхозгода (июль-июнь) по 7 ноября экспортировала 14,3 млн тонн зерновых культур, сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия.

Министерство отмечает, что темпы экспорта зерновых на 31% ниже, чем годом ранее - с 1 июля по 7 ноября 2021 года на экспорт было поставлено 20,61 млн тонн зерновых.

С начала текущего сельхозгода Украина экспортировала 7,66 млн тонн кукурузы (рост в 2,6 раза), 5,39 млн тонн пшеницы (снижение в 2,4 раза), 1,2 млн тонн ячменя (снижение в 4 раза), 6,3 тыс. тонн ржи (снижение в 11 раз) и 38,4 тыс. тонн муки (снижение на 12,1%).

С начала ноября из страны вывезено 1,07 млн тонн зерновых культур, в том числе 388 тыс. тонн пшеницы, 606 тыс. тонн кукурузы, 67 тыс. тонн ячменя и 2,9 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, в 2021/2022 сельхозгоду Украина экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% больше, чем в предыдущем сезоне. За рубеж было поставлено 18,74 млн тонн пшеницы (рост на 12,6%), 23,54 млн тонн кукурузы (рост на 1,9%), 5,75 млн тонн ячменя (рост на 35,9%), 70,9 тыс. тонн муки (снижение на 44,1%).