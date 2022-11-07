Боррель рекомендует ЕС сокращать чрезмерные зависимости от Китая

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель определил Китай как одновременно ключевого экономического партнера, глобального конкурента и системного соперника Европейского союза.

"Однако соперничество и конкуренция становятся все более заметными. Мы должны контролировать конкуренцию с Китаем во всех областях и в то же время стремиться к конструктивному сотрудничеству, где это возможно и служит нашим интересам", - написал глава дипломатии ЕС в своем блоге в обзоре по итогам совещания министров иностранных дел государств G7, состоявшегося на минувшей неделе в германском Мюнстере.

"Это включает в себя глобальные проблемы, такие как мир и безопасность, глобальное здравоохранение, климатический кризис и кризис биоразнообразия, а также сохранение природных ресурсов, особенно в связи с началом (конференции ООН по климату) KOP27", - объяснил Боррель, в каких областях целесообразно развивать сотрудничество с Пекином.

Вместе с тем, отметил глава европейской дипломатии, ЕС должен "уравнять правила игры" для своих компаний, работающих в Китае, и убедиться, что его "зависимости не превратятся в уязвимости".

"Китай играет решающую роль во многих цепочках поставок, и наша зависимость от Китая в нашей стратегии "зеленого" перехода в настоящее время выше, чем наша зависимость от ископаемого топлива из России. На Китай приходится 90% наших потребностей в магнии, 90% наших потребностей в редкоземельных элементах и 80% - в солнечных панелях, используемых в ЕС. Нам нужно работать над сокращением этих чрезмерных зависимостей, устранением уязвимостей и укреплением нашей устойчивости", - подчеркнул Боррель в статье, опубликованной в понедельник.

При этом высокий представитель ЕС указал на то, что "тяжелая ситуация с правами человека в Китае является одним из самых спорных вопросов в отношениях между ЕС и Китаем". Европейская сторона, отметил Боррель, призывает Китай "действовать в соответствии со своими международными обязательствами и юридическими обязанностями".

Он сообщил, что ЕС больше всего обеспокоен положением с правами человека в Синьцзяне, Тибете и Внутренней Монголии.