Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.11 $/bbl +/- WTI 92.61 +4.44 Brent 98.57 +3.90

Дальнее зарубежье 07.11.2022 16:15

Боррель рекомендует ЕС сокращать чрезмерные зависимости от Китая

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель определил Китай как одновременно ключевого экономического партнера, глобального конкурента и системного соперника Европейского союза.

"Однако соперничество и конкуренция становятся все более заметными. Мы должны контролировать конкуренцию с Китаем во всех областях и в то же время стремиться к конструктивному сотрудничеству, где это возможно и служит нашим интересам", - написал глава дипломатии ЕС в своем блоге в обзоре по итогам совещания министров иностранных дел государств G7, состоявшегося на минувшей неделе в германском Мюнстере.

"Это включает в себя глобальные проблемы, такие как мир и безопасность, глобальное здравоохранение, климатический кризис и кризис биоразнообразия, а также сохранение природных ресурсов, особенно в связи с началом (конференции ООН по климату) KOP27", - объяснил Боррель, в каких областях целесообразно развивать сотрудничество с Пекином.

Вместе с тем, отметил глава европейской дипломатии, ЕС должен "уравнять правила игры" для своих компаний, работающих в Китае, и убедиться, что его "зависимости не превратятся в уязвимости".

"Китай играет решающую роль во многих цепочках поставок, и наша зависимость от Китая в нашей стратегии "зеленого" перехода в настоящее время выше, чем наша зависимость от ископаемого топлива из России. На Китай приходится 90% наших потребностей в магнии, 90% наших потребностей в редкоземельных элементах и 80% - в солнечных панелях, используемых в ЕС. Нам нужно работать над сокращением этих чрезмерных зависимостей, устранением уязвимостей и укреплением нашей устойчивости", - подчеркнул Боррель в статье, опубликованной в понедельник.

При этом высокий представитель ЕС указал на то, что "тяжелая ситуация с правами человека в Китае является одним из самых спорных вопросов в отношениях между ЕС и Китаем". Европейская сторона, отметил Боррель, призывает Китай "действовать в соответствии со своими международными обязательствами и юридическими обязанностями".

Он сообщил, что ЕС больше всего обеспокоен положением с правами человека в Синьцзяне, Тибете и Внутренней Монголии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОСОЮЗ, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО, БОРРЕЛЬ


Похожие новости


ЕС продолжит убеждать Китай солидаризоваться с санкциями против России - представитель Борреля Боррель обвинил Россию и Китай в дезинформационных кампаниях против ЕС в контексте пандемии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az