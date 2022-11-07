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Дальнее зарубежье 07.11.2022 19:00

Очередной раунд переговоров по Сирии состоится в Астане в конце ноября

Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии состоится в Астане в конце ноября, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Точные даты будут сообщены на следующей неделе", - сообщил Смадияров на брифинге в понедельник.

Предыдущий, 18 раунд переговоров по Сирии прошел в Нур-Султане (ныне Астана) 15-16 июня этого года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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