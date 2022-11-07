Очередной раунд переговоров по Сирии состоится в Астане в конце ноября

Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии состоится в Астане в конце ноября, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. "Точные даты будут сообщены на следующей неделе", - сообщил Смадияров на брифинге в понедельник. Предыдущий, 18 раунд переговоров по Сирии прошел в Нур-Султане (ныне Астана) 15-16 июня этого года.

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