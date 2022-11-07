Экс-министр обороны Казахстана предстал перед судом за бездействие во время массовых беспорядков - Генпрокуратура

Уголовное дело бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова, подозреваемого в бездействии во время январских событий, рассматривается в суде, сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры республики Елдос Килымжанов.
"В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Мурата Бектанова", - сказал Кимылжанов на брифинге в понедельник.
Бектанов, возглавлявший министерство обороны с августа 2021 года, был освобожден от должности 19 января 2022 года после произошедших в стране массовых беспорядков. 20 февраля он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда заявил, что во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства не смогли достойно выполнить возложенные на них задачи, а министр Бектанов не проявил командирских качеств.
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