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Регион 07.11.2022 15:45

Экс-министр обороны Казахстана предстал перед судом за бездействие во время массовых беспорядков - Генпрокуратура

Уголовное дело бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова, подозреваемого в бездействии во время январских событий, рассматривается в суде, сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры республики Елдос Килымжанов.

"В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Мурата Бектанова", - сказал Кимылжанов на брифинге в понедельник.

Бектанов, возглавлявший министерство обороны с августа 2021 года, был освобожден от должности 19 января 2022 года после произошедших в стране массовых беспорядков. 20 февраля он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда заявил, что во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства не смогли достойно выполнить возложенные на них задачи, а министр Бектанов не проявил командирских качеств.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКС/МИНИСТР, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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