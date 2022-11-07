Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос, один из самых богатых людей мира, рассматривает возможность покупки команды по американскому футболу "Вашингтон Коммандерс", пишут западные СМИ.

По сообщениям СМИ, он может приобрести команду совместно с рэпером Jay-Z.

Владелец команды Дэн Снайдер ранее нанял банк Bank of America для изучения вопроса продажи клуба.

Снайдер, владеющий клубом с 1999 года, неоднократно становился объектом общественной критики. В частности, он долгое время отказывался сменить название команды (раньше она называлась "Редскинс", что переводится как "краснокожие"), повышал цены на билеты и делал противоречивые высказывания. Кроме того, при нем результаты команды были крайне слабыми - последний раз она выходила в плей-офф в 2007 году.

В последние годы критика усилилась - Снайдера обвинили в домогательствах и финансовых нарушениях. Бизнесмен отвергает обвинения, утверждая, что они являются частью кампании по его исключению из числа владельцев команд Национальной футбольной лиги (NFL).

По данным Bloomberg, на покупку "Коммандерс" также претендует медиамагнат Байрон Аллен.

Стоимость "Вашингтон Коммандерс" оценивается журналом Forbes в $5,6 млрд, это шестой показатель среди всех 32 команд лиги.