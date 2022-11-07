Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.11 $/bbl +/- WTI 92.61 +4.44 Brent 98.57 +3.90

Спорт 07.11.2022 18:15

Джефф Безос может купить футбольную команду "Вашингтон Коммандерс"

Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос, один из самых богатых людей мира, рассматривает возможность покупки команды по американскому футболу "Вашингтон Коммандерс", пишут западные СМИ.

По сообщениям СМИ, он может приобрести команду совместно с рэпером Jay-Z.

Владелец команды Дэн Снайдер ранее нанял банк Bank of America для изучения вопроса продажи клуба.

Снайдер, владеющий клубом с 1999 года, неоднократно становился объектом общественной критики. В частности, он долгое время отказывался сменить название команды (раньше она называлась "Редскинс", что переводится как "краснокожие"), повышал цены на билеты и делал противоречивые высказывания. Кроме того, при нем результаты команды были крайне слабыми - последний раз она выходила в плей-офф в 2007 году.

В последние годы критика усилилась - Снайдера обвинили в домогательствах и финансовых нарушениях. Бизнесмен отвергает обвинения, утверждая, что они являются частью кампании по его исключению из числа владельцев команд Национальной футбольной лиги (NFL).

По данным Bloomberg, на покупку "Коммандерс" также претендует медиамагнат Байрон Аллен.

Стоимость "Вашингтон Коммандерс" оценивается журналом Forbes в $5,6 млрд, это шестой показатель среди всех 32 команд лиги.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, СПОРТ, СДЕЛКА, БЕЗОС


Похожие новости


Первая ракетка мира Швентек выиграла US Open Американцы потратят $14,6 млрд на просмотр Супербоула Звезда американского футбола Махоумс подписал рекордный в истории спорта контракт на полмиллиарда долларов Возобновление спортивных мероприятий в США будет проходить поэтапно - Трамп Трамп по ошибке поздравил не тот штат с победой в Супербоуле Трамп позитивно оценил решение НФЛ налагать штрафы на игроков, проявляющих неуважение к национальному гимну

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az