ФАО в ноябре снизила прогноз мирового сбора зерна в 2022 г. на 4,9 млн тонн

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в ноябре снизила по сравнению с октябрем прогноз мирового производства зерна в 2022 году на 4,9 млн тонн - до 2,764 млрд тонн, сообщается в отчете организации.
Новый показатель на 1,8% ниже прошлогоднего сбора. "Основная доля пересмотра касается пшеницы, однако несколько снижен и прогноз мирового производства фуражных зерновых", - говорится в документе. Так, оценка сбора пшеницы стала меньше на 3,4 млн тонн и составляет 783,8 млн тонн. Однако это на 0,6% выше показателя 2021 года и является абсолютным рекордом.
Как поясняют эксперты, пересмотр прогноза по сбору пшеницы "почти полностью обусловлен показателями производства в США - снижением урожайности и сокращением уборочных площадей". По остальным странам-производителям, где завершается уборка, прогнозы не изменились.
Оценка сбора фуражных зерновых снижена на 1,3 млн тонн и составляет 1,467 млрд тонн. Это на 2,8% ниже по сравнению с прошлым годом. "Это первое за последние четыре года снижение производства", - отмечается в отчете. Основная доля снижения прогноза в этом месяце обусловлена уменьшением оценки производства кукурузы в США и странах ЕС, где, согласно последним данным, последствия засухи были более масштабными, чем предполагалось ранее. Повышен прогноз производства кукурузы на Украине.
Как сообщается в отчете, в 2023 году посевные площади под зерновыми сохранятся, "однако дальнейшее расширение может сдерживаться высокими издержками производства".
В Баку считают провокацией информацию в соцсетях со стороны иранских прокси о кризисе в Нахчыване
Кремль призывает Ереван и Баку воздерживаться от эскалации напряженности на границе
Джефф Безос может купить футбольную команду "Вашингтон Коммандерс"
В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19
Нокаутированный казахстанский боксер введен в искусственную кому
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Макрон призывает богатые страны помогать бедным государствам в борьбе с изменением климата
Украина с начала сельхозгода экспортировала 14,3 млн т зерна
За $1 млн в Москве можно купить 38 кв. м элитной недвижимости против 60 кв. м годом ранее
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают