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Внутренняя политика 07.11.2022 16:07

Алиев посещает Физули

Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в понедельник посещает Физулинский районы, сообщает сайт главы государства.

Глава государства ознакомился ознакомился с условиями в новой военной части "N" Министерства обороны, созданной в Физулинском районе.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ПОСЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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