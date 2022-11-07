Алиев посещает Физули

Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в понедельник посещает Физулинский районы, сообщает сайт главы государства. Глава государства ознакомился ознакомился с условиями в новой военной части "N" Министерства обороны, созданной в Физулинском районе. Н.Аббасова

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