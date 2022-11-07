В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 539, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 37 случаев.
За минувшие сутки летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано (накануне - 2 человека).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 957 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 813 тыс. 302 человека (+13 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 280 человек.
За сутки медики провели 598 тестов на коронавирус против 1 тыс. 825 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 333 тыс. 740 теста на COVID-19.
Н.Аббасова
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